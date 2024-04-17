Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,845 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:10 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Ticaret Borsası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,845 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 9,147 9,845
        Ayçiçeği Kg 17,942 18,950

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Edirne'de 1 ton 8 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
        Edirne'de 1 ton 8 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 129 şüpheli yakalandı
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 129 şüpheli yakalandı
        Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'nin nostaljik tramvay görünümlü "gezi treni" beğenildi
        Edirne'nin nostaljik tramvay görünümlü "gezi treni" beğenildi
        Kamyonette 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
        Kamyonette 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
        Kooperatif başkanı, tartıştığı kişi tarafından öldürüldü
        Kooperatif başkanı, tartıştığı kişi tarafından öldürüldü