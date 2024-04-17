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        Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen doktor Arslan Edirne'de anıldı

        Gaziantep'te 17 Nisan 2012'de görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Ersin Arslan, meslektaşları tarafından Edirne'de anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:58
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        Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen doktor Arslan Edirne'de anıldı
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        Gaziantep'te 17 Nisan 2012'de görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Ersin Arslan, meslektaşları tarafından Edirne'de anıldı.

        Edirne Tabip Odası üyeleri, hasta yakını tarafından görevi başında öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın ölümünün 12. yılı dolayısıyla basın açıklamasında bulundu.

        Tabip Odası Lokali'nde bir araya gelen sağlık çalışanları, sağlıkta şiddette dikkat çekti.

        Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Seher Çimen Özgen burada yaptığı konuşmada, hekimlerin her gün 100'den fazla şiddet vakasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

        Hekimlerin yüzde 87'sinin hasta ya da yakını tarafından en az bir kere şiddete uğradığını ifade eden Özgen, şunları kaydetti:

        "Hekimlerimizin yüzde 59'u sadece son bir yıl içinde şiddete uğramıştır. Yüzde 91’i güvenli bir çalışma ortamına sahip olmadığını düşünmektedir. Şiddet uygulayanlara hiçbir caydırıcı ceza verilmediği gibi bu kişiler, televizyon ekranlarında göğüslerini kabartarak hekim dövmekle övünebiliyor. Etkili, caydırıcı bir sağlıkta şiddet yasasının çıkması için daha kaç kere darbedilmemiz, kaç kere ölmemiz gerekiyor?"

        - Doktoru darbeden sanık itiraz üzerine yeniden tutuklandı

        Özgen, Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktor B.Ö'yü darbettiği gerekçesiyle yargılanan ve son duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan V.K'nın da doktorun ailesinin itirazı üzerinde tutuklandığını belirtti.

        Sanığın tahliye olduğu günden itibaren davası devam ettiği halde doktoru sosyal medya üzerinden tehdit ettiğini iddia eden Özgen, "Bu genç kızımız korkabilirdi, bu olay da böyle kapanacaktı belki. Genç meslektaşımız yaşadığı olayı bir başka kişinin yaşamaması için sahiplendi, kaçmadı, korkmadı. Şikayetçi oldu ve tekrar tutuklanmasını sağladı." dedi.

        Edirne Tabip Odası Başkanı Gürcan Altun ise sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin devam ettiğini hatırlatarak etkili ve caydırıcı yasaların bir an önce çıkartılması gerektiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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