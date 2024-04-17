Edirne’de alkollü araç kullanan minibüs şoförü yolcuların şikayeti sayesinde yakalandı.

Yolcular gelen başka bir minibüsle yolculuklarına devam etti.

E.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, minibüs de otoparka çekildi.

Yapılan kontrolde 3,81 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 9 bin 581 TL ceza uygulandı, ehliyetine de el konuldu.

Edirne toplu ulaşım sistemine ait şehir içi minibüse binen bazı yolcular, şoförün alkollü olduğu iddiasıyla 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

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