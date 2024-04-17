Edirne'de alkollü araç kullanan minibüs şoförü, yolcuların şikayeti sayesinde yakalandı
Edirne'de alkollü araç kullanan minibüs şoförü yolcuların şikayeti sayesinde yakalandı.
Edirne’de alkollü araç kullanan minibüs şoförü yolcuların şikayeti sayesinde yakalandı.
Edirne toplu ulaşım sistemine ait şehir içi minibüse binen bazı yolcular, şoförün alkollü olduğu iddiasıyla 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Minibüsün geçiş güzergahında uygulama yapan polis ekipleri, E.Ö'nün kullandığı minibüsü durdurdu.
Yapılan kontrolde 3,81 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 9 bin 581 TL ceza uygulandı, ehliyetine de el konuldu.
E.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, minibüs de otoparka çekildi.
Yolcular gelen başka bir minibüsle yolculuklarına devam etti.
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