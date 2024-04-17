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        Kooperatif başkanı, tartıştığı kişi tarafından öldürüldü (2)

        TUTUKLANDIEdirne'nin İpsala ilçesinde tartıştığı Kumdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yalçın Güner Koşansu'yu, tabancayla vurarak öldüren Mehmet Özsoy, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:34 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:40
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        Kooperatif başkanı, tartıştığı kişi tarafından öldürüldü (2)
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        TUTUKLANDI

        Edirne’nin İpsala ilçesinde tartıştığı Kumdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yalçın Güner Koşansu’yu, tabancayla vurarak öldüren Mehmet Özsoy, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Edirne Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınan Yalçın Güner Koşansu’nun cenazesi ise ikindi vakti Kumdere köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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