Kooperatif başkanı, tartıştığı kişi tarafından öldürüldü (2)

Edirne’nin İpsala ilçesinde tartıştığı Kumdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yalçın Güner Koşansu’yu, tabancayla vurarak öldüren Mehmet Özsoy, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Edirne Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınan Yalçın Güner Koşansu’nun cenazesi ise ikindi vakti Kumdere köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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