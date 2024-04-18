Edirne'de yangında merdiven boşluğunda mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı

Kurtarılan yavru kediler ve çevrede bulunan anne kedi, tedavi edilmek üzere Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına götürüldü.

Önder, itfaiye ekiplerinin insanın girmekte zorlanacağı bir yerden kedileri başarıyla çıkardığını ifade etti.

1. Murat Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun giriş kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Merdiven boşluğundaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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