Adana'da olay, Merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki siyasi derginin 3’üncü katında meydana geldi.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, öğle saatlerinde merkeze gelen Betül A. (24), burada bulunan Sevda S. ve Hatice K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İKİ KADINI BIÇAKLA YARALADI

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Betül A., Sevda S.’yi kasığından, Hatice K’yı ise kalçasından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli kadın, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye görevinde bulunan ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı iki kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.