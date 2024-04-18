Dergi bürosunda korkunç olay! Bir kadın 2 kadını bıçakladı!
Adana'da, bir dergi bürosunun genel merkezine gelen 24 yaşındaki Betül A., tartıştığı Hatice K. ve Sevda S.'yi bıçakladı. Şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı
Adana'da olay, Merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki siyasi derginin 3’üncü katında meydana geldi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, öğle saatlerinde merkeze gelen Betül A. (24), burada bulunan Sevda S. ve Hatice K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İKİ KADINI BIÇAKLA YARALADI
Betül A., Sevda S.’yi kasığından, Hatice K’yı ise kalçasından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli kadın, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye görevinde bulunan ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı iki kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.