Manchester City: 1 - Real Madrid: 1 (PENALTILARLA 4-3) MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Real Madrid, penaltılara giden eşleşmede Manchester City'i 4-3 eleyerek, yarı finale yükseldi ve Bayern Münih'in rakibi oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında, Manchester City'ye penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid yarı finale yükseldi.
Son şampiyon Manchester City, 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i Etihad Stadı'nda ağırladı.
Real Madrid, 12. dakikada Rodrygo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Ev sahibi ekip, 76. dakikada Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne ile skorda yeniden dengeyi sağladı: 1-1.
Kalan bölümde başka gol olmayınca uzatma dakikalarına geçildi.
Uzatmalarda da skorun değişmediği mücadelede rakibine penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid, adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Manchester City'de Julian Alvarez, Phil Foden ve kaleci Ederson, atışları gole çevirirken, Bernardo Silva ve Mateo Kovacic penaltıdan yararlanamadı.
Real Madrid'de ise Jude Bellingham, Lucas Vazquez, Nacho ve Antonio Rüdiger penaltı noktasından golle ayrıldı.
Konuk takımda penaltıyı golle sonuçlandıramayan tek isim Luka Modric oldu.
Eflatun-beyazlılarda mücadeleye yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, forma şansı bulamadı.