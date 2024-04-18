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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Manchester City: 1 - Real Madrid: 1 (PENALTILARLA 4-3) MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester City: 1 - Real Madrid: 1 (PENALTILARLA 4-3) MAÇ SONUCU

        Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Real Madrid, penaltılara giden eşleşmede Manchester City'i 4-3 eleyerek, yarı finale yükseldi ve Bayern Münih'in rakibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 00:56 Güncelleme: 18.04.2024 - 01:00
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        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında, Manchester City'ye penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid yarı finale yükseldi.

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        Son şampiyon Manchester City, 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i Etihad Stadı'nda ağırladı.

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        Real Madrid, 12. dakikada Rodrygo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

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        Ev sahibi ekip, 76. dakikada Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne ile skorda yeniden dengeyi sağladı: 1-1.

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        Kalan bölümde başka gol olmayınca uzatma dakikalarına geçildi.

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        Uzatmalarda da skorun değişmediği mücadelede rakibine penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

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        Manchester City'de Julian Alvarez, Phil Foden ve kaleci Ederson, atışları gole çevirirken, Bernardo Silva ve Mateo Kovacic penaltıdan yararlanamadı.

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        Real Madrid'de ise Jude Bellingham, Lucas Vazquez, Nacho ve Antonio Rüdiger penaltı noktasından golle ayrıldı.

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        Konuk takımda penaltıyı golle sonuçlandıramayan tek isim Luka Modric oldu.

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        Eflatun-beyazlılarda mücadeleye yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, forma şansı bulamadı.

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