Son dakika haberi Fenerbahçe Alagöz namağlup şampiyon!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali 3. maçında ÇBK Mersin'i 80-56 yenerek seride 3-0 öne geçen Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyon oldu.

Serinin İstanbul'daki ilk 2 maçında rakibini 99-76 ve 85-64'lük skorlarla geçen Fenerbahçe, Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki 3. karşılaşmayı da kazanarak ligdeki 18. şampiyonluğunu kazandı.

Ligde üst üste 6. kez şampiyonluğa erişen Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik heyet, karşılaşmanın sonunda sevinç yaşadı.

Sezona FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı alarak başlayan sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ardından ligde de mutlu sona ulaşarak 4. kupasını elde etti.

4 PERİYODU ÖNDE BİTİRDİ FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 14 Nisan'daki finalinde şampiyonluk kupasını kaldırdığı Servet Tazegül Spor Salonu'nda parkeye çıkan Fenerbahçe, ÇBK Mersin karşısında ilk 5 dakikayı 12-9 geride tamamladı. Mabrey ve Copper ile sayılar bulan rakibine Collier'in pota altındaki etkili oyunuyla karşılık veren Fenerbahçe, ilk periyotu 21-17 önde bitirdi. REKLAM İkinci periyotta Sevgi Uzun'un skora katkı vermesiyle farkı 6'ya (31-25) çıkaran sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına da 38-30'luk üstünlükle gitti. Fenerbahçe, hem savunma sertliğini hem de rakip potadaki baskını artırdığı üçüncü periyotu 62-42 önde tamamladı.

İyi oyununu 4. periyot da sürdüren ve son bölümde genç oyuncularına şans veren Fenerbahçe, karşılaşmayı 80-56 kazandı. 18. ŞAMPİYONLUK ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin'i deplasmanda 80-56 yenerek seriyi 3-0'a taşıyan Fenerbahçe Alagöz Holding, 18. şampiyonluğunu elde etti. Lige son yıllara damga vuran sarı-lacivertli ekip, en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip. Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.