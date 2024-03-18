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        Edirne Valisi Yunus Sezer, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

        Edirne Valiliğince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 21:46 Güncelleme: 18.03.2024 - 21:46
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
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        Edirne Valiliğince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

        Vali Yunus Sezer, iftarda yaptığı konuşmada, vatan uğruna hayatlarını feda eden şehitleri saygı ve rahmetle andığını söyledi.

        Çanakkale'de büyük bir kahramanlık destanı yazıldığını anımsatan Sezer, "Kadim medeniyetimizin tarihe altın harflerle 'geçilmez' notunu düştüğü, en önemli noktalarından biri de 109 yıl önce Çanakkale'de yaşanmıştır. Çanakkale, milletimizin destanına yeni bir sayfa eklenmesidir. Gencecik fidanların toprağa düştüğü, ölümün umuda dönüştüğü, maddenin mana önünde eğildiği eşsiz bir galibiyettir." dedi.

        Sezer, 109 yıl önce "vatan her şeyin önündedir" düşüncesiyle Türk askerinin canını feda etmekten çekinmediğini ifade etti.

        Çanakkale'de sadece insanların değil anlayışların da çarpıştığına dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

        "Bizleri geleceğe taşıyan her zafer silahların değil toplu vuran yüreklerin, birbirine kenetlenen gönüllerin zaferidir. Gözbebeği gibi kolladığı yavrusunu 'hadi oğul ya şehit ol ya gazi' diyerek askere yollayan anaların, savaşın kritik anında 'ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyerek zafere ulaştıran komutanların zaferidir.

        Tarihin dilinden düşmeyen destanlar yazan, her karış toprağını şehit kanlarıyla sulayarak istiklalden kopmayan aziz milletimiz dün olduğu gibi bugün de büyük zaferlerin ruhuyla hiçbir şey kaybetmemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir inançla ifade ettiği 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözü tüm dünyanın zihnine yeniden kazınmıştır."

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise tüm şehitleri saygıyla andıklarını belirterek, "Bize bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu vatanın her bir karışı şehit kanıyla donanmış." dedi.

        İftar programında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi. İki ay önce Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla kurulan Edirne Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Edirne Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan semazenler gösteri sundu.

        İftar programına Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, vali yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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