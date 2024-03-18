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        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,675 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 13:56 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:56
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        Edirne Ticaret Borsası
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        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,675 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 7,033 9,675
        Ayçiçeği Kg 15,694 17,553
        Süpürge Teli Kg 91,00 91,550
        Dana Kg 156,00 209,20
        İnek Kg 124,20 165,20
        Düve Kg 154,40 184,00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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