Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Edirne otoban gişelerinde uygulama yapıldı.
Uygulamada, yurt dışına kaçmaya çalışan yabancı uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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