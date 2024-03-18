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        Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 10:29 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:29
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        Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Edirne otoban gişelerinde uygulama yapıldı.

        Uygulamada, yurt dışına kaçmaya çalışan yabancı uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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