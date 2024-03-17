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        Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti "tava ciğeri" iftar sofralarını lezzetlendiriyor

        Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti "tava ciğeri", ramazan ayında da kente gelen ziyaretçilerin ve Edirnelilerin iftar sofralarında yerini alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 19:29 Güncelleme: 17.03.2024 - 19:29
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        Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti "tava ciğeri" iftar sofralarını lezzetlendiriyor
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        Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti "tava ciğeri", ramazan ayında da kente gelen ziyaretçilerin ve Edirnelilerin iftar sofralarında yerini alıyor.

        İnanç turizmi kapsamında kente gelen binlerce kişi, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerini gezdikten sonra iftar saatinde ciğercilerin yolunu tutuyor.

        Dualar eşliğinde iftarlarını açan birçok ziyaretçi, ana yemek olarak kentin yöresel lezzeti tava ciğerini tercih ediyor. İstanbul ve yakın iller başta olmak üzere pek çok yerden gelen ziyaretçiler, kentin manevi havasını yaşayıp tescilli lezzetini tadıyor.

        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, AA muhabirine, Türkiye'nin farklı illerinden gelen binlerce ziyaretçinin, tava ciğeriyle iftar yaptığını söyledi.

        Kenti gezen vatandaşların iftar saatinde ciğercileri doldurduğunu belirten Dinar, "Tava ciğeri fazlasıyla tercih ediliyor ve çok miktarda tüketiliyor. Yöresel yiyecekler arasında dünyanın en hızlı pişen yiyeceklerinden bir tanesi. Trakya'da yetişen danaların karaciğerinden elde edilen ciğerler ince ince doğrandıktan sonra kızgın ayçiçeği yağında unlanmış bir şekilde yaklaşık 1 dakikada hazırlanıyor." dedi.

        Dinar, ramazan ayının, bereketiyle geldiğini ve kente gelen turistlerin ekonomik hareketlilik oluşturduğunu kaydetti.

        İstanbul'dan gelen Ali İhsan Koç ise tava ciğeriyle iftar yapmayı tercih ettiğini dile getirdi.

        Kentin tarihi dokusu ve lezzetleriyle ön plana çıktığını anlatan Koç, "Edirne'ye gelince ciğer yenir. Hakikaten çok güzel bir lezzet. İftar yemeğinde de Edirne'nin meşhur ciğerini tercih ettik." ifadesini kullandı.

        Zeynep Torun da ilk kez yediği tava ciğerini çok beğendiğini vurgulayarak, "Ciğerin kokusu, yumuşaklığı ve lezzeti gerçekten çok hoşuma gitti. Severek yedim. Edirne'den mutlu ayrılacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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