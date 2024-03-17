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        Edirne Valisi Sezer'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 16:29 Güncelleme: 17.03.2024 - 16:29
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        Edirne Valisi Sezer'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezer mesajında, Türk milletinin vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini Çanakkale'de bir kez daha kanıtladığını belirtti.

        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünün büyük bir gurur ve heyecanla idrak edildiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Çanakkale destanının bütün kahramanları ile aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Geri dönmeyi asla düşünmeyen kahramanların yazdığı destan olan Çanakkale’de Türk milleti topyekun ayağa kalkmış, istiklaline ve istikbaline göz koyan emperyalist güçlere karşı kanının son damlasına kadar mücadele etmiştir. Milletimizin gönlünde müstesna yerini alan şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzuru ve güvenliği için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmişlerdir.

        Üzerinde hür olarak yaşadığımız bu vatanı, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin simgeleri olarak, gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz. Bu düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan ve millet uğruna hayatlarını kaybetmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun."

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