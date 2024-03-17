Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Edirne'de köpeğiyle yurt dışına kaçmaya çalışan bir kadının da aralarında bulunduğu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

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