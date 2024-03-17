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        Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de köpeğiyle yurt dışına kaçmaya çalışan bir kadının da aralarında bulunduğu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 15:52 Güncelleme: 17.03.2024 - 15:52
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        Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de köpeğiyle yurt dışına kaçmaya çalışan bir kadının da aralarında bulunduğu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenlerin yanında bulunan köpeğin, grupta yer alan kadına ait olduğu, kadının köpeğiyle yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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