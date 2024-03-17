Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de köpeğiyle yurt dışına kaçmaya çalışan bir kadının da aralarında bulunduğu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de köpeğiyle yurt dışına kaçmaya çalışan bir kadının da aralarında bulunduğu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin yanında bulunan köpeğin, grupta yer alan kadına ait olduğu, kadının köpeğiyle yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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