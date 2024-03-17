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        Edirne'de Sveti Georgi Kilisesi papazı Çıkırık, ölüm yıl dönümünde ayinle anıldı

        EDİRNE'de geçen yıl 17 Mart'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi papazı Aleksandır Çıkırık, ölümünün yıl dönümünde kilisede düzenlenen ayinle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:37 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:40
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        Edirne'de Sveti Georgi Kilisesi papazı Çıkırık, ölüm yıl dönümünde ayinle anıldı
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        EDİRNE'de geçen yıl 17 Mart'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi papazı Aleksandır Çıkırık, ölümünün yıl dönümünde kilisede düzenlenen ayinle anıldı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Yotova'nın da katıldığı ayinin ardından Çıkırık'ın kilise bahçesindeki mezarı başında yapılan kabartmalı anıtı açıldı.

        Edirne’nin Barutluk Mahallesi'ndeki tarihi Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nin papazı Aleksandır Çıkırık, 17 Mart 2023'te evinde fenalaştı. Çağırılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan, yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Çıkırık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çıkırık, ölümünün ardından, vasiyeti üzerine kilise bahçesinde toprağa verildi.

        GÖREV YAPTIĞI KİLİSEDE ANILDI

        Evli ve 2 çocuk babası Çıkırık için 21 yıl görev yaptığı Sveti Georgi Kilisesi'nde anma töreni yapıldı. Törene Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Yotova, Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Angel Çolakov, Bulgaristan İstanbul Başkonsolosu Vassil Valchev, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ile Türk ve Bulgar diplomatların yanı sıra Bulgaristan'dan gelen çok sayıda davetli katıldı. Anma töreni kapsamında ilk olarak Sveti Georgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

        'TÜRK VE BULGAR VATANDAŞLAR ARASINDA HOŞGÖRÜ KÖPRÜSÜ KURDU'

        Kilise'deki ayinin ardından kilise bahçesinde papaz Çıkırık'ın mezarında, Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu, Edirne Belediye Başkanlığı, Bulgaristan Trakya Dernekler Birliği, Trakya Bilim Enstitüsü ve Bulgaristan Ortodoks Kiliseleri Vakfı iş birliğinde yapılan kabartmalı anıtın açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Çıkırık'ın Türk ve Bulgar vatandaşları arasında eşsiz bir hoşgörü köprüsü kurduğunu söyledi. Sezer, "Aleksandır'ın eşi ve çocuklarına taziyelerimizi iletiyoruz. Hem Bulgaristan Cumhuriyeti'ne hem de Edirne'de bulunan vatandaşlarımıza bir kez daha baş sağlığı diliyoruz. Aleksandır arkasında çok büyük bir miras bırakarak gitmiş durumda. Ben buraya atandıktan beri arkasından hep güzel sözler duyuyorum. Bulgar vatandaşlarıyla Türk vatandaşları arasında kurduğu eşsiz bir köprü, eşsiz bir hoşgörü ile birlikte kendisini her yerde hem Bulgar hem de Türk vatandaşı olarak söylemesi arkasında hoş bir seda bırakmıştır" dedi.

        'BABAMIN YAPTIKLARINI DEVAM ETTİRECEĞİM'

        Aleksandır Çıkırık'ın oğlu Georgi Aleksandrov Çıkırık da , kendilerini yalnız bırakmayan Türk ve Bulgar yetkililerle vatandaşlara teşekkür etti. Çıkırık, "Öncelikle gelen herkese çok teşekkür ederim. Hem Bulgaristan hükümeti, Bulgaristan vatandaşları ve Türkiye'den de aynı şekilde çok kişi burada. Onların acısını görüyorum çünkü babam da onları çok seviyordu, insanlara yardımcı olmaya çalışıyordu. İki millet arasında köprüydü ve köprü olmaya devam edecek bu kilise olduğu sürece. Onun yaptıklarını devam ettirmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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