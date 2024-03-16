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        Edirne'den kısa kısa

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 17:31 Güncelleme: 16.03.2024 - 17:35
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        Edirne'den kısa kısa
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

        İba, daha sonra esnaf, fabrika ve vatandaş ziyaretlerinde bulunup Birlik Vakfı Edirne Şubesinin düzenlediği iftar programına katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Edirne'nin hak ettiği hizmetleri alabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

        İba, kenti geleceğe taşımak için hazır ve kararlı olduklarını ifade etti.

        - İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Sedefçi

        İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Sedefçi, projelerini anlattı.

        Sedefçi, talep ve önerileri dinleyip seçimlerde partisi için destek istedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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