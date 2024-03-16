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        Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı hafif ticari araçtan 6 kaçak göçmen çıktı

        EDİRNE'de sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı, takip sonucu durdurulan hafif ticari araçta 6 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 11:37 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:40
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        Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı hafif ticari araçtan 6 kaçak göçmen çıktı
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        EDİRNE'de sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı, takip sonucu durdurulan hafif ticari araçta 6 kaçak göçmen yakalandı.

        Edirne’de polise 35 AHU 890 plakalı hafif ticari araçla kaçak göçmenlerin taşındığı ihbarı yapıldı. Gece yarısı trafik ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolunda göçmenleri taşıyan araca 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, ters yöne girip kaçtı. Polisin takip ettiği araç, yaklaşık 3 kilometre sonra durduruldu. Araç sürücüsü kaçarken, çalılıklar arasında Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı.

        Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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