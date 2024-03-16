Edirne'de asayiş

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.Z. ve T.Ö'nün bulunduğu otomobili durdurdu.

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