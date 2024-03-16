Edirne Valisi Sezer, Kapıkule'de incelemede bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.

Vali Sezer, yolcu salonu, X-Ray, tır gümrük ve veterinerlik hizmetleri bölümünü ziyaret etti.

Burada yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, çalışanlarla sohbet etti.

Vali Sezer'e ziyaretlerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.