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        Görme kaybı olan göçmen, Yunanistan'a kaçarken rehber köpeği ile yakalandı

        EDİRNE'deyasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 1'i görme kaybı yaşayan 8 kaçak göçmen, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:50
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        Görme kaybı olan göçmen, Yunanistan'a kaçarken rehber köpeği ile yakalandı
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        EDİRNE'deyasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 1'i görme kaybı yaşayan 8 kaçak göçmen, yakalandı. Görme sıkıntısı olan göçmenin yanında rehber köpek olduğu da görüldü.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattında yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerden 1'nin görme kaybı olduğu, yanında rehber köpeğinin bulunduğu da bildirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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