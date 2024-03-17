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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Bisiklet Kulübünce (EBİS) 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 17:52 Güncelleme: 17.03.2024 - 17:55
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Bisiklet Kulübünce (EBİS) 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Kulübün başkan yardımcısı Mustafa Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, bisiklet sevdalılarının "Bisiklete bin sağlığını koru" sloganıyla sürüş yaptığını belirtti.

        Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti de protesto ettiklerini belirten Kurt, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği önünden başlattıkları turun Pazarkule Sınır Kapısı'nda son bulduğunu kaydetti.

        - Keşan'da park ve merkez açılışı yapıldı

        Keşan Belediyesince yapılan Trafik Eğitim Parkı ile Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezi törenle açıldı.

        Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, can kurtaracak bir organizasyonu hayata geçirdiklerini söyledi.

        Afetlere karşı önlem alınması gerektiğini belirten Helvacıoğlu, "Doğru tedbirleri öncesinde almak Keşan'ımızın idarecileri olarak bizlerin ilk görevidir. Vatandaşlarımız da ev ve iş yerlerinde kendi tedbirlerini önceden almalıdır. Afet durumlarında organizasyon ve haberleşme en önemli konuların başında geliyor." dedi.

        Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

        Helvacıoğlu, Trafik Eğitim Parkı'nın açılışında da öğrencilerin, gençlerin eğlenerek öğreneceği parkın Keşan'a hayırlı olmasını diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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