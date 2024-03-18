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        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:15
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        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
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        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, Havsa ilçesine bağlı Taptık köyünde kurulan pazarda vatandaşlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı, bilgilendirici broşür dağıttı.

        - Öğrencilere trafik eğitimi

        İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri de Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyü ilkokulunda öğrencilere trafik eğitimi verdi.

        Ekipler, öğrencileri temel trafik kuralları, okul geçitleri ve yaya geçitlerinden karşıdan karşıya geçiş kuralları hakkında bilgilendirdi.

        Eğitim sonrası öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.

        - Üreticilere tarım ilacı bilgilendirmesi

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ise İpsala ilçesinin Yenikarpuzlu beldesinde, tarım ilaçlarının bilinçsiz ve yanlış kullanımına bağlı zehirlenmelerin önlenmesine yönelik bilgilendirme yaptı.

        İlaçlama sırasında kişisel koruyucu maske ve kıyafet kullanımı, rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmaması ve tarım ilacı ambalajlarının araziye bırakılmasının canlılar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

        Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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