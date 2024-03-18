Çanakkale Savaşı'nın 'Cephe Gerisi Hastanesi', 'Keşan Kent Müzesi' olarak hizmete açıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Çanakkale Savaşı yıllarında 'Cephe Gerisi Hastanesi' olarak kullanılan 'Menzil Hastanesi' diye de bilinen yapı, restorasyon çalışmalarının ardından 'Keşan Kent Müzesi' olarak 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde törenle açıldı.

Keşan Kent Müzesi'nin açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Keşan Kent Müzesi ile ilgili hazırlanan kısa filmin izlendiği törende, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’ya teşekkür plaketi ve pul koleksiyonu takdim etti. Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, protokole müzede bulunan eserler ve bölümler hakkında bilgi verdi.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü kutlayıp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri saygıyla andığını söyledi. Yazgı, konuşmasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehirlerimizin bizim için derin anlamı var. Bu insanlar eğitimine, yaşına bakmadan bu vatan için ölüme koşmaktan çekinmeyen insanlar. Hala bu ülkede, bu vatan için savaşan ve şehit olan askerlerimiz, polislerimiz var. Onları da rahmetle anıyoruz. Gazilerime, Allah'tan sağlık diliyorum. Bir millet olarak varoluşun mücadelesiydi, Çanakkale Zaferi. Bu zaferimizin 109'uncu yılını kutluyoruz. Tabii ki hiçbir şey kolay olmadı. Cephede yaralananlarımızın da tedavi edilip, onların tekrar cepheye gitmesini sağlayan önemli noktalar vardır. O noktalardan bir tanesi de Keşan'dı. Şu anda önünde durduğumuz menzil hastanemizdi. Tabii bu yapıları hayata geçirmek, korumak çok güç. Bir milletin geçmişine ait unsurları kuşaktan kuşağa aktarmaları ancak o milletin gelenek ve göreneklerinin, yaşam biçimlerinin ve kültürel ögelerinin korunmasıyla mümkün. Bu coğrafyadan birçok kültür gelip, geçti. Birçok uygarlıklar gelip geçti. Birçok toplum yaşadı. Bu kültürel hafızayı korumanın en önemli kurumu müzelerdir. İlk olarak Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu bana geldiğinde, bu binayı gösterdiğinde, ben kendisine 'Uç Beyim' derim. 'Uç Beyim, bu binayı yapabilecek misin, emin misin?' dedim. 'Siz bana destek olursanız ben bu binayı en güzel şekilde, Trakya'nın da en güzel müzesi yapacağım' diye bana söz verdi. Allah razı olsun böyle çok güzel bir müzeyi Keşan'a kazandırdı" dedi.

'YAŞAYAN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRDÜK'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise Çanakkale Savaşı'nın menzil hastanesini müze olarak şehre kazandırmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bu yapı, 1900'lü yıllardan, 1983'e kadar hastane olarak şifa sundu. Sonra okul oldu, bilgi sundu. Burada birçok Keşanlının hatırası var. Sonra biliyorsunuz, kaderine terk edildi. Eminim hatırlıyorsunuz, hali çok vahimdi. Bu hatıranın, bu şekilde olması bize yakışmazdı. Atalarımıza yakışmazdı. Nasıl ki Keşan şehitliğimizi düzenlediysek, onlara yakışır hale getirdiysek bu binayı da yapmamız lazımdı. 2019'un sonunda kolları sıvadık. Hedef koyduk. 2021 yılında başlattığımız restorasyon projesi yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Burası, yaşayan bir müze olmalıydı. Keşan'ın birçok kanaat önderiyle görüştük. Bağış kampanyaları düzenledik. Her bir köşesiyle ilgilendik. Envanterler topladık. Kilometrelerce yol gitti. Çok kapılar aşındırdık. Burayı, yaşayan bir müzeye dönüştürdük. Keşan'ın geçmişini, ilmek ilmek işledik. Tarihi, bilimi ve teknolojiyi bu müze için değerlendirdik" diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bölge halkı da açılış programında katıldı. Müzeye vatandaşların da ilgisi ilk günden yoğun oldu.