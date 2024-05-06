Edirne Valisi Sezer: Göçmen trafiğinde yüzde 94 azalma söz konusu

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte görev yapan kolluk kuvvetleri ve kurum temsilcileriyle yapılan aylık asayiş toplantısının ardından basına bilgilendirmede bulundu. Sınır kenti Edirne'de yasadışı göçle ilgili mücadelenin yoğun şekilde sürdüğünü anlatan Vali Sezer, "Yasadışı göçle ilgili ilimiz geçiş noktasında bir yer konumunda. Dolayısıyla yasadışı göçle ilgili olarak da olağanüstü tedbirler alınmış durumda. Bu kapsamda son aylarda alınan tedbirler gözden geçirilerek, ilave tedbir alınıp alınmaması noktasında da sürekli kendimizi güncelliyoruz. Geçen seneye göre bu sene göçmen trafiğinde yüzde 94 oranında bir azalma söz konusu. Yakalamalarımızda da şu ana kadar 5 bin 446 tane yasadışı göçmen yakalanmış durumda. Burada da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 göçmen yakalamalarında artış söz konusu. Nisan ayında da 1968 yasadışı göçmeni yakaladık. Organizatörlere yönelik olağanüstü bir çalışma söz konusu. Burada da 182 tane organizatörü geride bıraktığımız dönemde yakaladık. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 120 artış var. Türkiye'de suç işleyip yurtdışına kaçmaya çalışan kişiler oluyor. Burada da 168 örgüt mensubu aynı şekilde bu kapsamda yakalandı. 124 tane göçmen kaçakçılığıyla ilgili araç yakalandı, el konuldu. Meriç Nehri'nden karşıya geçmeye çalışılan botlar var. Onlara da bu şekilde el konulmuş durumda" diye konuştu.

Edirne'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarındaki giriş ve çıkış sayılarına değinin Sezer, geçen yılın ilk 4 ayına göre, kentte sınır kapılarından giriş ve çıkışlarda da bu yıl artış yaşandığını söyledi. Sezer, "Bu sene sınır kapılarından araç giriş ve çıkışlarında ve yolcu trafiğinde artış devam ediyor. Geçen yıl ilk 4 aya göre bu sene yolcularda yüzde 15 artış var. Geçen sene 3 milyon 268 bin yolcu giriş ve çıkışı söz konusuyken, bu sene 3 milyon 758 bin 912 yani 759 bin yolcu giriş ve çıkışı söz konusu. Günlük ortalama 31 bin yolcu giriş ve çıkış yapıyor gümrük kapılarımızdan. Nisan ayında bu ortalama biraz daha yükselmiş durumda. Nisan ayında ise 1 milyon 141 bin 600 yolcu giriş ve çıkışı var ve günlük ortalamamız da yıl ortalamasına göre yaklaşık 7 bin artış göstererek 38 bin yolcu giriş ve çıkışı var. Yine hem TIR hem de diğer binek araçlar noktasında da bir artış söz konusu. 2023 yılında 1 milyon 195 bin araç giriş ve çıkış yaparken 2024 yılında 1 milyon 534 bin 753 araç giriş ve çıkışı söz konusu. Yine bu konuda da nisan ayında bir artışımız söz konusu; burada da nisan ayında günlük ortalama araç giriş ve çıkış sayımız 13 bin 929 araç, normal aylarda 12 bin 600'ken, 13 bin 900 araca çıkmış durumda" ifadelerini kullandı.