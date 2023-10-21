Ege’den Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel marş
Şarkıcı Ege, Cumhuriyet'in, Atatürk ve ilkelerinin kıymetinin yeniden anlaşıldığı bu dönemde coşkulu çalışmasıyla Cumhuriyet çocuklarına yeniden ışık tuttu
Ege, söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Erol Temizel'e ait Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel hazırladığı 'Cumhuriyet Sonsuza Dek' marşı ile tüm Türkiye ile buluşmayı hedefledi.
"GURURUMUZU YANSITMAK İSTEDİM"
Ege, "Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır" ilhamıyla yola çıkarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla bu uğurda mücadele eden tüm kurtarıcılara sadece sevgimizi değil; minnetimizi, coşkumuzu ve gururumuzu yansıtmak istedim. Ülkemizin Cumhuriyet'ine kavuştuğu tarihin 100'üncü yılında, eminim ki tüm Cumhuriyet çocukları eserimizi coşkuyla söyleyecek, paylaşacak ve sahiplenecektir" sözleriyle duygularını dile getirdi.
Ege, çalışmasını Antalya Cosmos Theatre'da, Yavuz Selim Kılınç yönetmenliğinde kliplendirdi.
"CUMHURİYET SONSUZA DEK"İN SÖZLERİ
Ay ve yıldız göğsümüzde
Çocuklarına emanet
Dün ve bugün ve daima
Cumhuriyet sonsuza dek
Yüz yaşında delikanlı
Yüz yaşında koca çınar
Dün ve bugün ve daima
Cumhuriyet sonsuza dek
Bağımsızlık karakterim
Vatana aşkım ibadet
Dün ve bugün ve daima
Cumhuriyet sonsuza dek
Atamızdan bize miras
Gösterdiği her hedefe
Dün ve bugün ve daima
Cumhuriyet sonsuza dek
Cumhuriyet sonsuza dek
Cumhuriyet sonsuza dek