Ünlü şarkıcı Ege konuk olduğu 2. Sayfa programında açıklamalarda bulundu. İşte Ege'nin açıklamalarından satır başları:

"Zeytinyağı işinde battım, tüm birikimim gitti. Ama yeni değil bu ben zeytinyağı işini 2014-2015 yılında bıraktım yeni değil. Beni bir iş için çağırdılar ben çok sayıda zeytinyağını hazırladım gittim, sundum. Tam çıkarken fotoğraf çekilmek istediler yarım saat çekildik.

Çıkınca sonra yardımcım sordu ne yaptın sattık mı? diye dedim almadılar, resim çekilmek için çağırmışlar. Ama sonra tabi bana beş katı fazlasına konser teklifinde bulundular. Ben anladım ki insanların kafasındaki müzisyen kimliğim bitmediği sürece benim işim bu.

Bana şuan Türkiye'nin her yerinden zeytinyağı geliyor. Biliyorlar merakımı. İyi zeytinyağını renginden anlarsınız çünkü yaşayan bir meyve suyudur zeytinyağı. Yavaşça vitaminlerini kaybettikçe rengi açık sarıya dönmeye başlar."