Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.080,05 %-0,77
        DOLAR 46,8750 %0,06
        EURO 53,7254 %0,40
        GRAM ALTIN 6.215,96 %1,30
        FAİZ 40,97 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 90,57 %3,22
        BITCOIN 62.879,00 %1,32
        GBP/TRY 62,8351 %0,11
        EUR/USD 1,1435 %0,16
        BRENT 77,44 %-0,74
        ÇEYREK ALTIN 10.163,09 %1,30
        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek, Türk lirası mevduatındaki artışı değerlendirdi

        Bakan Şimşek, Türk lirası mevduatındaki artışı değerlendirdi

        Bakan Şimşek, artan öngörülebilirlik ve yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini, çoklu şoklara rağmen TL mevduatın toplam içindeki payının yüzde 62 ile 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 17:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "TL mevduatın payı 11 yılın zirvesinde"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

        Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde, ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Çoklu şoklara rağmen, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 9 Temmuz 2026 haberleri: Trump "Bence ateşkes bitti" dedi ABD İran'ı vurdu, İran'dan NATO'ya yanıt, MSB'den CAATSA mesajı, Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. TRUMP "BENCE ATEŞKES BİTTİ" DEDİ, ABD İRAN'I YİNE VURDUAnkara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Trump, zirve boyunca sık sık NATO tarafından İran konusunda yalnız bırakıldığını söyledi. İran ile yeniden başlayan...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den CAATSA mesajı
        MSB'den CAATSA mesajı
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        Bugün Ne Oldu? 9 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Temmuz 2026 haberleri
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi
        NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi
        Miras açıklaması
        Miras açıklaması
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Bir acı haber daha! Çisem ve kızı dehşet kurbanı!
        Bir acı haber daha! Çisem ve kızı dehşet kurbanı!
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!