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        Haberler Ekonomi Emlak Projeler Bakanlık, Elazığ’daki afet konutlarına ilişkin son verileri paylaştı

        Bakanlık, Elazığ’daki afet konutlarına ilişkin son verileri paylaştı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından Elazığ'da 11 bin 912 konut, 2 bin 959 köy evi ve 23 iş yeri olmak üzere toplam 14 bin 894 bağımsız bölümün inşa edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 21:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Elazığ'da 14 bin 894 konut

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ’ın Aksaray Mahallesi’nde inşa edilen afet konutlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

        Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, “Bir evden fazlası… Birliğimiz gibi sapasağlam, inancımız gibi güçlü” ifadelerine yer verildi.

        11 İLDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Bakanlığın açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 11 ilde, 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

        Deprem bölgesinde iki yılda 367 bin 995 konut, 65 bin 672 köy evi ve 21 bin 690 iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

        ELAZIĞ’DA 14 BİN 894 BAĞIMSIZ BÖLÜM

        Elazığ’da ise 11 bin 912 konut, 2 bin 959 köy evi ve 23 iş yeri olmak üzere toplam 14 bin 894 bağımsız bölümün inşa edildiği kaydedildi.

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