Çin'de tüketici harcamaları hız keserken kentsel yatırımlar daha hızlı bir şekilde daraldı ve işsizlik arttı. Bu durum, Çin ekonomisinde sanayi üretiminin yavaşladığını gösterirken iç talep ve gayrimenkul sektöründeki zayıflığın da sürdüğüne işaret ediyor.

Ülkede verilerin beklenen saatte açıklanmaması giderek derinleşen arz-talep dengesizliğiyle mücadele eden dünyanın ikinci büyük ekonomisinin sağlığına ilişkin endişelerin de artmasına neden oldu.

Ekonominin içinde bulunduğu bu durum, Çin Merkez Bankasının (PBoC) faiz indirimine gidebileceğine yönelik öngörüleri de güçlendiriyor.

Bunun yanı sıra kredi büyümesindeki yavaşlama da Çin ekonomisine ilişkin endişeleri artırdı.

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Çin Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, ülkede sanayi üretimi temmuzda beklentilerin altında kalarak yıllık bazda yüzde 4,5 yükseldi. Çin'de sanayi üretimi, yüzde 5 olan beklentinin altında gerçekleşirken haziran ayındaki yüzde 5,3'lük artışın gerisinde kaldı.

Ülkede perakende satışlar, temmuzda yüzde 0,6 artarak hem beklentileri karşılayamadı hem de hazirana göre yavaşladı. Haziranda yüzde 1 artan perakende satışların temmuzda yüzde 1,5 artış kaydetmesi bekleniyordu.

Çin'de sabit varlık yatırımları da, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 geriledi.

Verilere göre, ülkede gayrimenkul yatırımlarındaki düşüşün de devam ettiği görülüyor. Sektöre yönelik yatırımlar temmuzda yıllık bazda yüzde 19,2 azalırken mesken emlak satışları aynı dönemde yüzde 13,2 geriledi.

Çin'de işsizlik oranı ise temmuzda yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı haziranda yüzde 5 seviyesinde bulunuyordu.

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Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Çin'de sanayi üretiminin görece dirençli taraf olduğunu belirtti.

Kaymaz, ülkede endüstriyel robot üretiminin yüzde 30 ve bileşik devre üretiminin yüzde 21 arttığını ifade etti.

İmalatta ileri teknoloji içeren sektörler hariç neredeyse her kalemde bir zayıflama olduğunu vurgulayan Kaymaz, bu zayıflamanın trende dönüştüğünü vurguladı.

Temmuzda aşırı hava olayları olduğunu söyleyen Kaymaz, ülkede bazı bölgelerde limanların, lojistik merkezlerin ve depoların ciddi şekilde etkilendiğini kaydetti.

Hükümet yetkililerinin temmuz verilerini geçici bir aksaklık gibi görebileceğini ve ağustos verilerini bekleyebileceğini belirten Kaymaz, "Çin, hükümetin açıkladığı yüzde 4,5 olan büyüme hedefine ulaşamayabilir. Ülkede büyüme yüzde 4 seviyelerine inebilir." dedi.

CİDDİ BİR TEŞVİK PAKETİ BEKLENMİYOR

Kaymaz, nitekim Çin Başbakanı Li Qiang'ın verilerin açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunduğunu ve ülkenin yeni büyüme motorlarını hızlandırma çağrısında bulunduğunu bildirdi.

"Çin hükümeti büyümeye niceliksel rakamlardan ziyade niteliksel değerlendirmeyle yaklaşıyor ve ileri teknolojiye dayalı imalat sektörlerindeki gelişmeden memnun görünüyorlar. O bakımdan da ciddi bir teşvik paketi beklenmiyor." ifadelerini kullanan Kaymaz, teşvik paketi açıklansa dahi bunun yalnızca yüzde 4,5 düzeyindeki asgari büyüme hedefini tutturmak amacıyla gerçekleşebileceği öngörüsünde bulundu.

Kaymaz, "Nitekim geçen ayın sonunda Politbüro toplantısı vardı ve o toplantıda öncü göstergelerde bozulma muhakkak göze çarpmıştır. Fakat buna rağmen herhangi bir teşvik adımı gelmemişti." diye konuştu.