Tasarrufta ibre vadeli mevduata döndü

2026'nın ilk yarısında küresel ekonomide etkisini artıran jeopolitik gerilimler, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve para politikalarındaki farklılaşma, finansal piyasalarda yeni dengeleri beraberinde getirirken Türkiye'de de bireylerin kredi kullanımı, tasarruf tercihleri ve yatırım kararlarında yeni eğilimlerin öne çıkmasına yol açtı. Hesap.com'un yılın ilk altı ayına ilişkin analizine göre, ilgili dönemde ihtiyaç kredisinde büyüme yüzde 14,6 ile yüzde 17,76’lık enflasyonun gerisinde kaldı.

Aylık bazda incelendiğinde Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle mayısta yaşanan durgunluğun ardından haziran ayında ertelenmiş talep devreye girdi ve kredi talebi belirgin şekilde ivmelendi. En belirgin sıçrama ihtiyaç kredilerinde yaşandı. İhtiyaç kredileri mayısta yüzde 0,3 büyürken, haziranda yüzde 4,7’ye ulaştı. Taşıt kredileri küçülmeye devam ederken, kart harcamaları haziran ayında da 1,3 artarak ilk 6 ayda yüzde 15,2 büyüme kaydetti. Konut kredisi ise her iki ayda da yüzde 2,1 ile istikrarlı temposunu korudu.

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KONUT KREDİSİ HACMİ YÜKSELİŞ EĞİLİMİNDE

Konut satışları ocak-haziran döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 düşerken, kredili konut satışları yüzde 32,2 arttı. Altın fiyatlarındaki geri çekilme ve mevduattaki getirinin etkisiyle peşin satışlar baskılanmaya devam ederken, haziranda kredili satışlar yüzde 72,1 gibi güçlü bir büyüme kaydetti ve kredili satış payı da yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 513,5 milyar TL'den 583,2 milyar TL'ye çıkarak yüzde 13,6 oranında büyüyen konut kredisi hacmi, 2026'nın aynı döneminde ivmesini belirgin şekilde artırdı. Bu yılın ilk yarısında konut kredisi hacmi 679,2 milyar TL'den 800,5 milyar TL'ye ulaşarak yüzde 17,8 oranında büyüme kaydetti.

Tasarruf tarafında ise altının son aylarda yaşadığı kayıplarla ibre vadeli mevduata çevrildi. Yılın ilk iki ayında hızlı bir yükseliş yaşayan külçe altın, marttan bu yana üç ay üst üste nominal kayıp yaşattı. Hesap.com analizine göre altının yıllık reel getirisi hâlâ enflasyonun yüzde 22,7 üzerinde olsa da yükseliş momentumu açıkça kırıldı. Aynı aylarda mevduat istikrarlı biçimde yüzde 3 civarında nominal getiri sundu. Faiz indirimi beklentilerine rağmen mevduatın aylık getirisi 2026 boyunca gerilemedi. Ocak'taki yüzde 2,99 seviyesinden mayısta yüzde 3,11'e yükseldi.

"FİNANSAL KARARLARIN KALİTESİNİ DOĞRU KARŞILAŞTIRMA BELİRLEYECEK"

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Hesap.com Genel Müdür Yardımcısı Özgür Göçen, altı aylık finansal verilere ilişkin şunları söyledi: "2026'nın ilk yarısı, finansal karar alma alışkanlıklarının yeniden tanımlandığı bir dönem oldu. Küresel belirsizlikler ekseninde değişen faiz dinamikleri ve yatırım araçlarındaki farklılaşma, tüketicileri daha planlı ve veri odaklı hareket etmeye yöneltiyor. Yeni dönemde finansal avantaj, en fazla seçeneğe ulaşmanın ötesinde seçenekleri doğru analiz ederek en uygun ürünü seçebilmekten geçecek. Tam da bu noktada finansal kararların kalitesini doğru karşılaştırma belirleyecek ve Hesap.com kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun finansal ürünü karşılaştırarak seçmelerini sağlayan en önemli karar destek noktalarından biri olmayı sürdürecek.”