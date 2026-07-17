Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.994,34 %-1,80
        DOLAR 47,1650 %0,15
        EURO 53,9212 %-0,06
        GRAM ALTIN 6.039,30 %0,29
        FAİZ 41,49 %0,95
        GÜMÜŞ GRAM 83,99 %-0,17
        BITCOIN 63.046,00 %-1,62
        GBP/TRY 63,3836 %-0,36
        EUR/USD 1,1429 %-0,11
        BRENT 86,26 %2,41
        ÇEYREK ALTIN 9.874,26 %0,29
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Üreticiden ihracat talebi: "Kaybettiğimiz pazarları kazanmalıyız"

        Üreticiden ihracat talebi: "Kaybettiğimiz pazarları kazanmalıyız"

        Türkiye genelinde yumurta üretimi aylık yüzde 21,6 artışla 1,86 milyar adede ulaşarak rekor tazeledi. Üretimdeki bu büyük artışa rağmen uygulanan ihracat kotaları nedeniyle geleneksel pazarlarını Ukrayna ve Hindistan'a kaptırma riskiyle karşı karşıya kalan üreticiler, kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını talep ediyor

        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 14:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta

        Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi aylık bazda yüzde 21,6’lık önemli bir artışla 1,86 milyar adede ulaşarak rekor tazeledi. Sektördeki bu verimlilik artışı sevindirici olsa da, iç piyasa fiyatlarını dengelemek için uygulanan ihracat kotaları üreticileri planlama yapma konusunda zorluyor. Üreticiler, artan arzın ihracat kanallarıyla desteklenmesi durumunda hem iç hem dış pazar dengesinin daha sağlıklı kurulabileceğini belirtiyor.

        Sektör temsilcileri, bahar ve yaz aylarında üretimin zirve yapmasıyla birlikte iç pazarda ciddi bir arz fazlası oluştuğuna dikkat çekiyor.

        Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) üzerinden yürütülen kota sistemi, firmaların geçmiş ihracat performanslarına göre belirleniyor. Ancak üreticiler, bu sınırlamalar nedeniyle Avrupa, Irak, Körfez ülkeleri ve Afrika gibi geleneksel pazarlardaki alıcıları kaybettiklerini söylüyor. Türkiye'nin dolduramadığı bu boşluğu ise küresel pazardaki en büyük rakiplerimiz olan Ukrayna ve Hindistan hızla kapatıyor. İhracat pazarlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan üreticiler, dış ticarete getirilen bu kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını talep ediyor.

        REKLAM

        Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, bir dönem fiyat istikrarı için yumurta ihracat kotasının önce aylık 10 bin, sonra 5 bin ve 1000 tona kadar düşürüldüğünü, şu anda ise o döneme kıyasla üretici açısından daha olumlu bir kota seviyesi sağlandığını anımsatarak, "Devletimize teşekkür ediyoruz, üretici lehine kota esnedi. Fakat (iç piyasada satılmayan ürünler için) kotanın tamamen kalkmasını talep ediyoruz” dedi.

        “ÜRETİMİMİZİ GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 20 ARTIRDIK”

        Geçen sene Tarım Bakanlığı'na verdikleri söz neticesinde yumurta üretimini yüzde 20 artırdıklarını belirten Afyon, “Önceki üretimlerimizden çok daha fazlayız, rekor kırıyoruz ama bunun karşılığında pazarımız genişlemiyor, ihracatımız tüketici menfaati için kısıtlanıyor. Evet, son hamleyle birazcık rahatladık gözüküyoruz ama geçmişteki o kısıtlamalardan kaynaklı biz pazar kaybettik. Bunları tekrar kazanmamız gerekir. Kazanmak için de ekstra bedeller ödememiz gerekir” açıklamasında bulundu.

        Şu günlerde zincir marketlerde 30’lu standart koli fiyatları 80 ila 110 TL arasına kadar çekilmiş durumda. Geçen seneye göre fiyatların yüzde 60 aşağı seyrettiğini ve yumurta üretiminde verimliliğin şu an yüzde 120'nin üzerinde olduğunu belirten Afyon, “Kimse yumurtanın fiyatı yükselecek, saklama süresi uzayacak, havalar serinleyecek diye beklemiyor. Yumurta şu an stoklanan bir şey değil. Deposunda bir kamyon, iki kamyon muhafaza etme imkânı olan kişiler dahi deposunda yarın yumurtasını tutmak istemiyor. Bu da üreticinin elinde kalmasına sebep oluyor. Fiyatlar biraz da bu yüzden ucuz” dedi.

        Bundan 6-9 ay önce 150-180 TL bandında seyreden yumurta fiyatlarının üretici açısından daha doğru bir fiyatlama olduğu görüşünde olan Afyon son olarak şunları söyledi:

        ‘Üretici şimdiye kadar yüksek fiyata sattı’ diye bir algı oluşmasın istiyoruz. Çünkü doğru fiyat bundan 6 ay 9 ay önceki fiyattı. Yani 150-180 TL bandı doğru fiyatlardı. Ama şu anda marketlerin sabit kâr tabloları yüzünden bizden devamlı düşük almaya çalışıyorlar. Üretici de mecbur kaldığı için vermek zorunda."

        ÖNERİLEN VİDEO

        100 yaşına giren Ali dedeye doğum günü kutlaması

        Amasya'da 100 yaşına giren Ali dede için çocukları ve torunları sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Pasta kesilen kutlamada konuklara, yıllardır kasaplık yapan asırlık çınarın en sevdiği yemek olan kavurma ikram edildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        Çocuklar gibi eğlendi
        Çocuklar gibi eğlendi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        Duran için flaş iddia!
        Duran için flaş iddia!
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve