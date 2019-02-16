El Salvador'da tuvalette ölü doğum yaptığı için 30 yıl hapse çarptırılan tecavüz mağduru kadın serbest

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Kürtajın her koşulda yasak olduğu El Salvador'da tecavüz sonucu hamile kalan ve tuvalette ölü doğum yaptıktan sonra cinayetten 30 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kadın, yeniden yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Hamile olduğundan haberi olmadığını söyleyen Evelyn Beatríz Hernandez Cruz adlı 20 yaşındaki kadın üç yıldır hapisteydi. Temyiz mahkemesi, alt mahkemenin kararını bozdu.
Kürtajın serbest bırakılması için kampanya yürüten aktivistler, Hernandez'i hapishane kapısında "Evelyn yalnız değilsin" sloganlarıyla karşıladı.
Uluslararası Af Örgütü Amnesty International, El Salvador'u 'dünyada kadın olmanın en tehlikeli olduğu ülkelerden biri' olarak tanımlıyor.
Ülkede düşük ya da ölü doğum yapan onlarca kadın, ceninlerin ölümünden sorumlu tutuldukları için hapis yatıyor.
Ülkenin doğusundaki Cuscatlan kentine bağlı bir köyde yaşayan Hernandez, Nisan 2016'da bahçe tuvaletinde doğum yaptı. Çok kan kaybettiği belirtilen kadın baygın halde bulundu, hastaneye kaldırıldı.
Ancak hastane personelinin ihbarı sonucu hastanede sorgulanan Hernandez, polise bebeğinin canlı mı ölü mü doğduğunu bilmediğini söyledi, "Hamile olduğumu bilseydim doktora giderdim" dedi.
Hernandez duruşma sırasında da, defalarca tecavüze uğradığını, kendisine tecavüz eden kişilerden birinin çete üyesi olması nedeniyle korkup polise haber vermediğini anlattı.
Doktorlar, bebeğin Hernandez'in rahminde mi, doğduktan sonra mı öldüğünü tespit edemedi.
Hernandez, gebeliğinin üçüncü döneminde olmasına rağmen hamile olduğunu anlayamadığını, karnının ağrıdığını düşündüğünü, kanamalarını da adet kanaması sandığını söyledi.
Yargıç, "Oğlumu öldürmek istemedim" diyen Hernandez'in sözlerini inandırıcı bulmadı ve ağırlaştırılmış cinayetten 30 yıl hapis cezasına karar verdi.
İnsan hakları kuruluşlarına göre, ülkedeki sıkı kürtaj yasaları nedeniyle en az 20 kadın hapiste.
Aktivistlerin çabalarıyla son 10 yıl içinde 30 kadar kadının hapisten çıkması ya da davalarının yeniden görülmesi sağlandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.