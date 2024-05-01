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        Elektrikli bisiklet çalan hırsızdan şaşkına çeviren ifade

        Adana'da elektrikli bisiklet çalıp tutuklanan hırsız ifadesinde, "Her gün işe yürüyerek gitmek zorunda kalıyordum. Bu yüzden çaldım" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:46
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        Bisiklet hırsızından şaşkına çeviren ifade
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        Adana'nın Seyhan ilçesinde 28 yaşındaki tekstil işçisi Recep Y., Kocavezir Mahallesi’ndeki bir restoranda paket servis için kullanılan elektrikli bisikleti gidon kilidini kırıp çaldı.

        Elektrikli bisikletin çalındığını fark eden restoran sahibi İsmail G.’nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen şüpheli yakalandı.

        İFADESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

        Emniyete götürülen hırsızlık şüphelisi Recep Y. ifadesinde, "Çalıştığım iş yeri, evime oldukça uzak. Her gün yürüyerek gitmek zorunda kalıyordum. İşe gidip gelmek için çaldım" dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Çalınan elektrikli bisiklet ise bulunamadı.

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        #hırsızlık
        #adana
        #bisiklet
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