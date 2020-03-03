Elektronik sigara ithalatının yasaklanması

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Bayram, yaptığı açıklamada, "Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Yeni düzenlemeye göre, elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonların ithalatına yasak getirildiğini belirten Bayram, "Ülkemizde e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin yasal olarak satışı mümkün değildir. Yeni düzenleme e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin sınırdan girmesini de engeller niteliktedir. Bu çok önemli düzenlemenin uygulamasının da titizlikle gerçekleştirileceğine inancımız tamdır. İnsan sağlığına pek çok yönüyle zarar veren e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri ile bütüncül mücadele gerekmektedir. Söz konusu ürünlerin yasa dışı yollarla tanıtım ve pazarlamasını yapan internet sayfaları ve sosyal medya hesaplarının da durdurulması ve önlenmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

- "Sigara kadar zararlı"

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı da elektronik sigaraların içerisinde sıvılaştırılmış nikotinin yanı sıra sağlığa zararlı olduğu bilinen ağır metaller, kanser yapıcı özellikte olan tütün bitkisine özgü çok sayıda kimyasal madde bulunduğunu belirtti.

Bu ürünlere özellikle gençlerin ilgisini çekmek üzere aromalar eklendiğini dile getiren Dilektaşlı, sadece aromaların dahi sağlığa zararlı olduğu yönünde bilimsel verilerin bulunduğunu kaydetti.

Elektronik sigaradaki maddelerin en az sigaradakiler kadar zararlı olduğunu, pillerde meydana gelen patlama ve alev alma sonucu baş-boyunda yaralanmalar, cilt yanıkları gibi ek riskleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Dilektaşlı, e-sigaranın bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek, zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonu riskini artırdığını vurguladı.

Dilektaşlı, elektronik sigaraların, akut akciğer hasarı ile solunum yetmezliği ve ölüme yol açabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Belirtilen sağlık zararları nedeniyle çok sayıda ülke e-sigara kullanımını da yasaklamıştır. Elektronik sigaraların bağımlılık yapma potansiyeli çok yüksektir. Başlayanların büyük çoğunluğu bırakamazlar. Elektronik sigara klasik sigara içimini azaltan ya da bıraktıran bir uygulama değildir. Aksine araştırmalar e-sigara kullananların çok büyük çoğunluğunun klasik sigara içmeye de devam ettiğini ortaya koymuştur. Toplum sağlığı açısından gençlerin bu ürünleri deneyip, başlamalarının önlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle ürün arzını etkili bir şekilde önleyen benzer koruyucu politikalar büyük önem kazanmaktadır."