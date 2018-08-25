Elite 3000 - Lyngby rakamlar

Elite 3000 ve Lyngby, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:45. 5 puanlı Elite 3000 8. sırada bulunuyor, Lyngby 8 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Elite 3000, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Lyngby, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 525 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Elite 3000 kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Lyngby sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Elite 3000 son hafta oynanan FC Nordsjaelland maçında 1-0 kazandı.

Lyngby, Horsens karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Elite 3000, 4 gol attı ve 3 gol yedi.

Lyngby ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lyngby, 2 gol atarken 6 gol yedi.

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