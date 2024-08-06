Elon Musk'tan yeni Yusuf Dikeç paylaşımı

Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanmış, Dikeç'in oyunlar sırasında ekipman kullanmadan, elleri cebinde rahat duruşuyla dünya gündemine oturmuştu.

Yusuf Dikeç'in sosyal medya platformu X'te Elon Musk ile arasında geçen diyalog çok konuşulurken, Musk'tan bir kez daha Dikeç paylaşımı geldi.

Musk, Dikeç'in yapay zeka ile hazırlanan videosunu paylaştı, Musk'ın paylaşımı saatler içinde 20 milyonun üzerinde kişi tarafından izlendi.

MUSK: İSTANBUL'A GELMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM