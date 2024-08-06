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        Haberler Dünya Elon Musk'tan yeni Yusuf Dikeç paylaşımı | Dış Haberler

        Elon Musk'tan yeni Yusuf Dikeç paylaşımı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki oyunlar sırasında rahat duruşuyla gündem olan Yusuf Dikeç'in Elon Musk ile sosyal medya platformu X'teki diyaloğu çok konuşulmuştu. İkilinin dün gündem olan konuşmasının ardından Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha geldi, Musk'ın paylaşımı saatler içinde 20 milyonun üzerinde kişi tarafından izlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:57
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        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
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        Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanmış, Dikeç'in oyunlar sırasında ekipman kullanmadan, elleri cebinde rahat duruşuyla dünya gündemine oturmuştu.

        Yusuf Dikeç'in sosyal medya platformu X'te Elon Musk ile arasında geçen diyalog çok konuşulurken, Musk'tan bir kez daha Dikeç paylaşımı geldi.

        Musk, Dikeç'in yapay zeka ile hazırlanan videosunu paylaştı, Musk'ın paylaşımı saatler içinde 20 milyonun üzerinde kişi tarafından izlendi.

        MUSK: İSTANBUL'A GELMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

        Dikeç dün sosyal medya hesabından Elon Musk'a "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları olimpiyatlarda elleri ceplerinde madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" sorusunu sormuştu.

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        Musk'ın Dikeç'e yanıtı ise gecikmemiş ve "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak" ifadelerini kullanmıştı.

        Musk bir diğer yanıtında ise, "İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri" demişti.

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        #Elon Musk
        #Yusuf Dikeç
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