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        Haberler Dünya Yusuf Dikeç sordu, Elon Musk yanıt verdi | Dış Haberler

        Yusuf Dikeç sordu, Elon Musk yanıt verdi

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, oyunlar sırasındaki rahat duruşuyla dünya gündeminde çok konuşulmuştu. Dikeç, bu kez sosyal medya platformundan Elon Musk'a sorduğu soru ve Musk'ın yanıtıyla gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 07:43 Güncelleme: 05.08.2024 - 07:45
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        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, oyunlar sırasında ekipman kullanmadan, elleri cebinde rahat duruşuyla dünya gündemine oturmuştu.

        Yusuf Dikeç'in dünyanın dört bir yanında paylaşılan ikonik fotoğrafı halen konuşulurken, Dikeç kendine ait X hesabı açtı ve X'in kurucusu Elon Musk'a soru sordu.

        "ROBOTLAR ELLERİ CEPLERİNDE MADALYA KAZANABİLECEK Mİ?"

        Dikeç, Musk'ı etiketlediği paylaşımında, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları olimpiyatlarda elleri ceplerinde madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

        Musk'ın Dikeç'e yanıt gecikmedi ve "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak" açıklamasında bulundu.

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        "İSTANBUL'U ZİYARET ETMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

        Musk bir diğer yanıtında ise, "İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri" ifadelerini kullandı.

        3 Ağustos günü resmi X hesabı açan Dikeç'in "Merhaba X" paylaşımı X'in resmi hesabı tarafından alıntılanmıştı. X'in resmi hesabı tarafından yapılan paylaşımda, Dikeç'in Olimpiyatlar'da kendisi gibi davrandığını belirterek, "X'e hoş geldin" ifadeleri kullanılmıştı.

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        #Yusuf Dikeç
        #Elon Musk
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