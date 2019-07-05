Emekli maaş zaamı ve temmuz ayı zam oranları milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. Emekli memur vatandaşlar belirlenen oranlara göre hem zam hem de fark alacak. Toplu sözleşme ve fark zammı yatmayan memur emeklilerine ayrıca bu ay sonuna kadar ödeme yapılacak. Böylelikle zammın arından en düşük memur emekli maaşı 2522 lira olacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak yüzde 6 oranındaki artış, memur emeklilerine de yansıtılacak. Emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 6 oranında artacak. Temmuz ayında emekli memur aylıklarına toplu iş sözleşmesi uyarınca yüzde 5 artışa ilave olarak, ocak-haziran döneminde enflasyonun yüzde 4’ü aşan 1 puanlık kısmı fark olarak yansıtılacak. Bu yılın ikinci yarısında emekli olacak memurların alacağı emekli ikramiyesi de yüzde 6 oranında artırıldı.

Geçen yıl temmuz ayında çıkartılan kanun dolayısıyla kamudan emekli olan uzman tabip ve pratisyen tabiplerin emekli aylıklarına bu yıl ilave zam yapıldı. Geçen yılki kanun uyarınca uzman tabiplere 17.000 gösterge, uzman olmayan tabiplere de 13.000 gösterge tutarında ilave ödeme başlatıldı. Bu kapsamda yılın ilk yarısında emekli aylıklarına ilave olarak sırasıyla 2 bin 220 lira ve bin 697 lira ödeme yapılmıştı. Yeni katsayıyla birlikte bu yılın ikinci yarısında uzman tabipler aylık 2 bin 353 lira, uzman olmayan tabipler de bin 800 lira aylık ilave ödeme alacaklar. Ancak bu ilave ödemeler emekli ikramiyelerine yansımıyor.

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 6 ZAM

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 379 liradan 2 bin 522 liraya yükselecek.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Ocak Temmuz Müsteşar (1/1) 8.573 9.088 Genel müdür (1/1) 7.578 8.033 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 2.908 3.083 Memur (Lisans - 1/4) 2.845 3.016 Öğretmen (1/4) 2.926 3.102 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 4.967 5.266 Başkomiser (1/4) 3.026 3.208 Polis memuru (8/1) 3.026 3.208 Hemşire (Lisans - 1/4) 2.844 3.015 Mühendis (1/4) 3.568 3.782 Teknisyen (Lise -1/4) 2.483 2.632 Profesör (1/4) 6.787 7.195 Araştırma görevlisi (1/4) 3.566 3.780 İmam-hatip 2.926 3.102 Avukat (1/4) 2.926 3.102 En düşük memur emekli aylığı 2.379 2.522 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl temmuz ayında yüzde 8.65, bu yılın ocak ayında da yüzde 10.69 oranında artış yapıldı.

Aşağıda memur maaş tablosuna yer verdik. Tabloda yer alan rakamlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ocak ayında açıkladığı verilere dayanarak hesaplanmıştır. Bakanlığın açıkladığı rakamlara aile ve çocuk yardımları ile yan ödemeler dahildir. Her unvan ve derecenin en yüksek maaş ödemeleri dikkate alınmaktadır.

MEMUR MAAŞLARI (Net / TL) UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz Genel müdür (1/4) 11.690 12.393 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 6.146 6.515 Memur (Lisans - 9/1) 3.786 4.014 Öğretmen (1/4) 4.737 5.022 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 10.722 11.366 Başkomiser (3/1) 6.142 6.511 Polis memuru (8/1) 5.375 5.698 Uzman doktor (1/4) 7.308 7.747 Hemşire (Lisans - 5/1) 4.595 4.871 Mühendis (1/4) 6.274 6.651 Teknisyen (Lise - 11/1) 3.941 4.178 Profesör (1/4) 10.100 10.707 Araştırma görevlisi (7/1) 5.956 6.314 Vaiz (1/4) 4.924 5.220 Avukat (1/4) 5.990 6.350 En düşük memur maaşı 3.512 3.723

Emekli memur maaş zammı