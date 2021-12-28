Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeler ile belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) 6 aylık artış sözleşme oranını aşarsa, aradaki fark da maaş zammına yansıtılıyor.

Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8.45 oranında zam yapıldı. Bu zammın 3 puanı toplu sözleşme zammından oluşuyor.



Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşme uyarınca memurlara 2022 yılında ocak ayında yüzde 5, temmuz ayında yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.



Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2021 yılı enflasyonu yüzde 18.4 olarak tahmin edilirken, Merkez Bankası’nın beklenti anketine katılanlar yıl sonu için yüzde 21.39 enflasyon tahmininde bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun kasım ayı verilerine göre ise yıllık enflasyon yüzde 21.31 oldu. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası beklenti anketindeki tahmin doğrultusunda çıkarsa 2021’in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 11.9 olacak. Ancak bu yıl döviz kurunda yaşanan hızlı artış dolayısıyla aralık ayı enflasyonunun yüksek çıkması bekleniyor. Bu durumda yıl sonu enflasyonunun da yüzde 21.39’u aşma ihtimali çok güçlendi.