Emekli maaşları ile ilgili yaşanan her son dakika gelişmesi; SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Takip edilen gelişmelerin başında ise emekli ikramiyeleri yer alıyor.

Hatırlanacağı gibi emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000'er TL emekli ikramiyesi müjdesi verilmişti. SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, ilk 1000 TL ikramiyeyi Ramazan Bayramı öncesinde almıştı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, emeklilerin gözü 1000 TL bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihe çevrildi.

Peki; 1000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödencek? İşte SGK - Bağ-Kur - Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih...

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emeklilere Kurban Bayramı'ndan önce 1000 TL ikramiye ödenecek. Konuyla ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, 100 günlük eylem planını açıklarken emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesini bir kez daha tekrarladı. Kesin tarih belli olmamakla beraber, SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri en geç arife günü 1000 TL bayram ikramiyelerini almış olacaklar...



İşte Diyanet takviminde Kurban Bayramı ve arefe günü tarihi:

Kurban Bayramı arefe günü: 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ