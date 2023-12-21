Emekli promosyon ödemeleri 12 bin 500 TL'ye dayandı! Aralık 2023 emekli maaş promosyonu kampanyaları
Emekli promosyonu veren bankalar listesi araştırması yılın son günlerine girilmesiyle beraber sıklaştı. Emekli maaş zammı için son viraja girilmişken, en yüksek emekli maaş promosyonu 12 bin 500 TL'ye kadar dayandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilileri için 2023 Aralık ayı Denizbank, Türkiye İş Bankası, ING, Ziraat, Yapı Kredi emekli promosyon kampanyalarını haberimizde derledik. İşte, "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?" sorusunun yanıtı haberimizin devamında....
Bankaların emekli promosyon kampanyaları yarışı devam ediyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir gelir sunacak promosyon kampanyaları gündemdeki yerini koruyor. İşte, 2023 Aralık ayı Denizbank, Türkiye İş Bankası, ING, Ziraat, Yapı Kredi emekli promosyon kampanyası ödemeleri...
EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?
Haziran ayında gelen emekli zammının ardından bankalar emekli promosyon ödemelerinde güncelleme yapmıştı. Ocak ayında yapılacak emekli zammının ardından kamu ve özel bankaların emekli promosyon ödemelerinde artış yapması bekleniyor.
EMEKLİ PROMOSYONU 13 BİN TL OLACAK MI?
Temmuz zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olmuştu. Maaş zammının ardından bankaların emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'yi geçmişti. Aralık 2023 itibarıyla bankaların emekli promosyon ödemeleri 12.500 TL'yi buldu.
Ocak ayında yapılacak olan zammın ardından en yüksek emekli promosyonunun 13 bin lirayı bulabileceği konuşuluyor fakat konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
ING'DEN 12.500 TL'YE VARAN EMEKLİ PROMOSYONU
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 4.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL,
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL,
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL
10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.
Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.
Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.500 TL'ye kadarsa 5.100 TL, 3.500 TL-7.500 TL arasındaysa 5.950 TL, 7.500 TL-10.000 TL arasındaysa 7.650 TL, 10.000 TL'nin üzerindeyse 8.500 TL nakit promosyon ödenir.
Kampanya 13 Mart 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.
Ziraat Bankası
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Halkbank
Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
Denizbank
3.500 TL altı maaş alanlar 3.000 TL,
3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alanlar 3.500 TL,
7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alanlar 4.500 TL,
10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 5.000 TL emekli promosyon ödemesi yapılacak. Bu tutarlardan yararlanmak için MobilDeniz uygulamasını kullanıyor olmak gerekiyor.
Türkiye İş Bankası
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak aşağıda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL banka promosyonu alabilecek.
YapıKredi Bankası
1 Eylül 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerere 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.