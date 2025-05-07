Emekli zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! 2025 Temmuz'da SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak memur ve emekli maaşları için hesaplama tabloları güncellendi. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen emekli maaşı için geriye yalnızca 2 veri kaldı. Hatırlanacağı üzere 2025 Ocak ayında SSK, Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlenmiş olup en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltilmişti. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 4 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam yapılacak? İşte 2025 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama...
Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri ile 16,5 milyon emeklinin yakın takibinde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 3,00 yıllık bazda yüzde 37,86 oldu. Nisan ayı enflasyon rakamları ile memur ve emekli zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak hesaplandı. Nihai oran için ise mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 4 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek? İşte 2025 Temmuz emekli zammı hesaplama işlemleri ve tüm detaylar...
NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olacak Nisan ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre nisanda enflasyon, aylık bazda yüzde 3,00 olurken, yıllık bazda yüzde 37,86 olarak gerçekleşti.
4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE BELLİ OLDU
Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında ise yüzde 3,00 olarak gerçekleşti.
Bu verilere göre, 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak hesaplandı.
Enflasyon - Yıllık - Aylık
Ocak 2025: 42,12 - 5,03
Şubat 2025: 39,05 - 2,27
Mart 2025: 38,10 - 2,46
Nisan 2025: 37,86 - 3,00
EMEKLİ VE MEMURLARIN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 oldu.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,94 olarak hesaplandı.
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına 2 kez zam alıyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.
Kesin SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
4 AYLIK SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR?
İşte 4 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;
4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 13,36
4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 13,36
Memur enflasyon farkı: Yüzde 6,94
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5
Memur zammı: Yüzde 12,29
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 13,36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
Bu orana göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşları şu şekilde hesaplandı:
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ