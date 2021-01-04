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Emekli zammı son dakika: Emekli maaş zammı açıklandı! Emekli maaşı 2021 ne kadar oldu?

Emekli zammı ne kadar olacak? Sorusu merak konusu olmaya devam ederken emekli maaşı zammı 2021 açıklandı! Emekli maaşı; TÜİK aralık ayı enflasyon rakamları açıklanmasının ardından bugün belli oldu. SSK, Bağkur ve memur emeklileri emekli zammını araştırıyor. Peki, 2021 Ocak zammı ile emekli maaşı ne kadar oldu? İşte emekli maaşı 2021 zammı oranı...

Emekli zammı son dakika: Emekli maaş zammı açıklandı! Emekli maaşı 2021 ne kadar oldu?

Emekli maaş zammı milyonlarca emekli tarafından yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Peki, 2021'de emekli maaş zammı ne kadar olacak? Hemen belirtelim ki 6 aylık enflasyon oranına göre Ocak ayı itibariyle zam yapılacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç Kasım ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından tahminlerini yazdı. İşte, 2021 emekli maaş zammı tahminleri...

2021 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da yüzde 7.36 oranında artış yapılacak.

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.
SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
UNVAN VE DERECE2020 Temmuz2021 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ)2.2332.420
SSK (2000 SONRASI)1.5001.500
BAĞ-KUR (ESNAF)1.6271.763
BAĞ-KUR (TARIM)1.5341.662


En düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 TL’den 3.049 TL’ye çıkacak.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?
UNVAN VE DERECE2020 Temmuz2021 Ocak
Müsteşar (1/1)10.13910.987
Genel müdür (1/1)8.9639.713
Şube müdürü (Lisans - 1/4)3.4393.727
Memur (Lisans - 1/4)3.3653.647
Öğretmen (1/4)3.4613.751
Kaymakam 1. sınıf (1/4)5.8756.366
Başkomiser (1/4)3.5793.878
Polis memuru (8/1)3.5793.878
Hemşire (Lisans - 1/4)3.3643.645
Mühendis (1/4)4.2224.575
Teknisyen (Lise -1/4)2.9373.183
Profesör (1/4)8.0278.699
Araştırma görevlisi (1/4)4.2184.571
İmam-hatip3.4613.751
Avukat (1/4)3.4613.751
En düşük memur emekli aylığı2.8143.049

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