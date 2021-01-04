Emekli maaş zammı milyonlarca emekli tarafından yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Peki, 2021'de emekli maaş zammı ne kadar olacak? Hemen belirtelim ki 6 aylık enflasyon oranına göre Ocak ayı itibariyle zam yapılacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç Kasım ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından tahminlerini yazdı. İşte, 2021 emekli maaş zammı tahminleri...

2021 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da yüzde 7.36 oranında artış yapılacak.

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420 SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500 BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763 BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662



En düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 TL’den 3.049 TL’ye çıkacak.