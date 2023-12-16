Emekli zammı son dakika: Ocak ayında 2024'te SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak? Emekli zammı hesaplama tablosu - Merak Edilenler Haberleri

Emekli zammı son dakika: Ocak ayında 2024'te SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak? Emekli zammı hesaplama tablosu - Merak Edilenler Haberleri

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. 6 aylık enflasyon verisi ile netlik kazanan emekli maaşlarında ise 5 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Yeni verilerin ardından emeklinin 5 ayda alacağı zam oranı belli oldu. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ile 2024 ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

2 Şurada Paylaş!









EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ORAN NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09, yıllık enflasyonu da yüzde 61.98 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 35.24 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Her ne kadar 6 aylık enflasyon verileri açıklanmasa da 5 aylık enflasyon verileri ışığında emekli maaş zammı tahminleri yapıldı. Net emekli maaş zammı oranı ise bir ay sonra Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte belli olacak.