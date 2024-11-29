Emekli pazar desteği ödemeleri başlıyor! 10 bin TL pazar desteği yattı mı, ne zaman yatacak?
Emeklilere pazar desteği ödeme tarihi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşım ile emekli pazar desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçim vaatlerinden olan destek ödemeleri başlıyor. Peki, 10 bin TL emekli pazar desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ödemeler nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...
İBB emeklilere pazar desteği ödemeleri başlıyor. 10 bin TL pazar desteği ödeme tarihi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin 76 emekliye verilecek yıllık 10 bin TL tutarındaki destek ödemesi için beklenen gün geldi çattı. Peki Emeklilere İBB pazar desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 10 bin TL pazar desteği ödeme tarihi…
EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
“Emeklilere Pazar Desteği” ödemeleri başlıyor.
İstanbul’da ikamet eden, sosyal desteğe başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin 76 emeklinin yıllık 10 bin TL’lik pazar desteği, 29 Kasım Cuma günü (bugün) gerçekleştirilecek.
44 BİN 377 KİŞİ BAŞVURDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), emeklilerin pazar alışverişlerine katkı sunmak amacıyla “Emekli Pazar Desteği”ni hayata geçirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2024 seçim vaatleri arasında bulunan Emekli Pazar Desteği'ne başvurular 30 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında yapıldı.
İBB'nin destek projesi emekli İstanbullular tarafından büyük ilgi gördü. “Emekli Pazar Desteği”ne 44 bin 377 kişi başvuruda bulundu.