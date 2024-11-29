İBB emeklilere pazar desteği ödemeleri başlıyor. 10 bin TL pazar desteği ödeme tarihi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin 76 emekliye verilecek yıllık 10 bin TL tutarındaki destek ödemesi için beklenen gün geldi çattı. Peki Emeklilere İBB pazar desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 10 bin TL pazar desteği ödeme tarihi…