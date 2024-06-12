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        Emeklilerin gözü kulağı Cumhurbaşkanı’nda

        Hane gelirine göre destek mi geliyor? Emeklilere enflasyon farkı dışında zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam düşünülüyor mu? En düşük emekli maaşı artırılacak mı? Habertürk'ten Bülent Aydemir kaleme aldı..

        Giriş: 12.06.2024 - 10:42 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:42
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        Emeklilerin gözü kulağı Cumhurbaşkanı'nda
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki ikinci yumuşama buluşmasında, beklentilerin önemli bir bölümü emekli maaşları ile asgari ücrete yapılacak artışa odaklanmıştı.

        CHP Genel Başkanı Özel’in en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması, asgari ücrete artış yapılması önerileri bu görüşmede de Özel tarafından dile getirildi.

        Bu görüşme öncesinde iktidarın, temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapıp yapmayacağı konusu ile en düşük emekli maaşına bir artış gelip gelmeyeceği konusunu bütün taraflara sordum.

        Asgari ücretle ilgili hem Çalışma Bakanlığı hem de işçi sendikaları, artışa yönelik umut verici herhangi bir cümle sarf etmiyor. Sendikacılar bu meseleyi gündeme dahi getirmiyor. Hükümet kanadında ise enflasyonla mücadele, istihdamın korunması ve uluslararası rekabetin sağlanmasına dikkat çekiliyor.

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        Temmuz ayı itibariyle otomotiv ve teknoloji ürünleri başta olmak üzere Çin mallarına yüzde 40’lık bir vergi geleceğine işaret eden yetkililer, asgari ücrete ara zammın Türk firmaların rekabet gücünü düşüreceğine dikkat çekiyor.

        Sendikacılar ise açıkçası, “İşverenin elini tutan mı var? Çalışana asgari ücretin üzerinde ücret verilmesine herhangi bir yasal engel yok” yaklaşımında.

        Hükümet yetkilileri, bu yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 30, önümüzdeki yıl 15-20, 2026’da ise tek hane olduğuna işaret ederek, bunu sekteye uğratacak bir yaklaşımdan kaçınıldığını söylüyor. Enflasyonu tetikleyecek enerji fiyat artışlarının da bu nedenle sınırlı tutulmaya çalışıldığı belirtiliyor.

        Anlayacağınız Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dakikada bir talimat vermezse asgari ücrete artış yapılmayacak.

        EMEKLİLERİN GÖZÜ KULAĞI CUMHURBAŞKANI’NDA

        En kritik mevzulardan biri en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL ile geçinmeye çalışan 3 milyon 601 bin 551 emeklinin durumu…

        Hükümet bu konuda bir çalışma yapmıştı ve Temmuz ayında netleşecek 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte en düşük emekli maaşının da bu oranda artırılması yönünde bir teklif Maliye yönetimine sunulmuştu. Beklentiler doğrultusunda en düşük emekli maaşının yüzde 25’lik artışla 12 bin 500 TL’ye çıkarılması planlanıyordu.

        Çalışmalarda bazı değişiklikler oldu. Emekli maaşlarına enflasyon oranında yapılacak artıştan sonra kök ücreti 10 bin TL’ye ulaşmayan emekli sayısının 2 milyon kişi azalacağı ve 1 milyon 600 bine düşeceği hesaplandı. Bu sonucun ardından yeni bir destekleme modeli ortaya çıktı.

        Buna göre; temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktıktan sonra, ki bu da yaklaşık yüzde 25’lik bir orana tekabül ediyor. Bütün emeklilerin maaşlarına bu oranda artış yansıtılacak. Ardından emeklinin bulunduğu hanenin toplam gelirine bakılacak. Eğer ailenin 10 bin TL’lik emekli maaş geliri dışında başka geliri yoksa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girecek. Haneye enerji gideri desteği, ulaşım desteği ve gıda desteği sağlanacak.

        Anlayacağınız en düşük emekli maaşı sınırının artırılması yönünde bir niyet yok. Tabi dediğim gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu konuda bir talimat verir ve en düşük emekli maaş sınırının da yüzde 25 oranında artırılması yönünde bir talimat vermezse…

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