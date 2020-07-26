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Emekliye bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih, 2020 Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri öne çekilmişti. Peki Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Emekli ikramiyesi ne kadar? İşte cevabı...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıklamıştı. Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi. Ödemeler 29 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR? 2020

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi 1000 lira olarak belirlendi. Ramazan Bayramı için de emeklilere 1000 lira ikramiye verildi. Kurban Bayramı'nda verilecek bayram ikramiyesinde şu an için bir zam söz konusu değil.

EMEKLİYE RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ERKEN YATMIŞTI

Bu sene Mayıs ayı sonunda idrak edilen Ramazan Bayramı ikramiyeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çekilerek Nisan ayı başında yatırılmıştı.