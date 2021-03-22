Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Projesi'ne UNDP Türkiye'den ödül

Türkiye'de ilk kez Sıfır Atık Projesi'ne verilecek "Küresel Amaçlar Eylem Ödülü", UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Tomasi tarafından Emine Erdoğan'a 25 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek törende takdim edilecek.

Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Projesi'ne UNDP Türkiye'den ödül

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye'den edinilen bilgiye göre, Sıfır Atık Projesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından "Sorumlu Üretim ve Tüketim" amacına yaptığı önemli katkılarından dolayı UNDP Türkiye'nin, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü"nü alacak.

Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almayı, gelecek nesillere temiz bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakma amacını taşıyor.

Sorumlu tüketim ve üretim başlıklı amacı başarıyla karşılaması ve küresel amaçlara katkıları dolayısıyla Türkiye'de ilk kez Sıfır Atık Projesi'ne verilecek ödül, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi tarafından Emine Erdoğan'a 25 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek törende takdim edilecek.

"SIFIR ATIK" EKONOMİYE 17 MİLYAR LİRA KAZANÇ SAĞLADI

Sürdürülebilir kalkınma için ortaya konan 17 amacın 12'ncisi olan "Sorumlu Üretim ve Tüketim", 2030'a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla atık oluşumunu kayda değer ölçüde azaltmayı da hedefliyor.

Sıfır Atık Projesi, 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, 400 bin binada "Sıfır Atık Yönetim Sistemi"nin uygulanmasıyla, tüm geri dönüştürülebilir malzemeler içinden geri dönüştürülen atıklarda geri kazanım oranının yüzde 35'e ulaşmasını amaçlıyor.

2020 itibarıyla 76 bin kurum ve kuruluş binasında devreye giren Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile projenin başında yüzde 13 olan geri kazanım oranı yüzde 19'a ulaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geliştirilen sıfır atık sistemi, projeye dahil olmak için şirket, kurum ve kuruluşların uygulaması gereken adımlardan oluşan 7 aşamalı yol haritası sunuyor.

Sıfır Atık Projesi, 2017-2020 döneminde 397 milyon ton hammadde, 315 milyon kilovat saat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrol tasarruf edilmesini sağladı. Aynı dönemde, 17 milyon ton kullanılabilir atık toplandı, 2 milyar ton sera gazı salınımı önlendi ve 209 milyon ağaç kurtarıldı.

Hesaplara göre, bu eylemler sayesinde 17 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi. Projenin hedefi, 100 bin kişiye doğrudan istihdam ve yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlanması.

Sıfır atık sistemine ilk geçiş yapan Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, daha sonra bakanlıklar da izledi. 2017'den bu yana binlerce kamu binası, kağıttan gıdaya kadar hemen hemen tüm atıklarını geri dönüştürerek kampanyaya katıldı.

Ayrıca Sıfır Atık Projesi kapsamında, Türkiye denizlerini ve kıyılarını atıklardan daha iyi korumak için Haziran 2019'da başlatılan "Sıfır Atık Mavi" hareketiyle de Türkiye'nin önde gelen 760 kuruluşu denizlerdeki kirlilikle mücadele edeceğini taahhüt etti.

Öte yandan 2020'de proje çalışmalarının daha ileriye taşınması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak görev yapan Türkiye Çevre Ajansı kuruldu.

Türkiye Çevre Ajansı, çevreyi iyileştirmek ve Bakanlık tarafından atıkları etkili bir şekilde toplayıp bertaraf etmek için başlatılan sıfır atık projesini sürdürmeyi amaçlıyor.

Atık yönetim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi, ilgili departmanların katılımının sağlanması ve çalışmaların Bakanlığın belirlediği çevre stratejileri ve politikaları doğrultusunda yürütülmesi de Ajansın faaliyetleri arasında yer alıyor.

Her yıl yaklaşık 10 milyon ton cam, plastik, alüminyum ve metal ambalaj kullanan Türkiye, ambalaj geri dönüşüm oranını 2026'ya kadar yüzde 65’e çıkarmayı planlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan Gergerlioğlu açıklaması
GÜNDEMTBMM Başkanı Şentop'tan Gergerlioğlu açıklaması
FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanması operasyonunda 17 kişi tutuklandı
GÜNDEMFETÖ operasyonunda 17 kişi tutuklandı
DGS başvuruları ne zaman alınacak 2021? DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEMDGS başvuruları ne zaman alınacak 2021?
İstanbul Büyükçekmece'de otizmli çocuğun özel okula kabul edilmediği öne sürüldü
GÜNDEMOtizmli çocuk özel okula kabul edilmedi iddiası
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist tutuklandı
GÜNDEMTürkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan ...
İstanbul'un göbeğinde İranlı turistlerin çantasını alıp kaçmak isteyen çete yakalandı
GÜNDEMİranlı turist aileye hırsızlık şoku!
Son dakika: Kayıp Zilfinur'dan kahreden haber! - Haberler
GÜNDEMKayıp Zilfinur'dan kahreden haber!
SON DAKİKA: AK Partili Turan'dan Ayasofya imamına tepki! Haberler
GÜNDEMAK Partili Turan'dan Ayasofya imamına tepki
SON DAKİKA: Yasa boğan ölüm! Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEMİzmir'de akademisyenleri üzen ölüm
Son dakika: O ilde HES kodu sorgusu için yeni karar - Haberler
GÜNDEMO ilde HES kodu sorgusu için yeni karar