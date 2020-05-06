Avrupa ekonomisi için en kötüsü kapıda

Emlak Vergisi ödemeleri başladı. Milyonlarca vatandaş emlak vergilerinin ilk taksitlerini mayıs ayı içerisinde ödeyebilecek. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek. 2019'da satın aldığı evin 2020 yılı vergisini alıcı ödemek zorunda, 2020 yılında satın alınan evlerin vergisi ise satıcıya ait. Çünkü 2020'de ev alan kişiler, 2021 yılından itibaren emlak vergisi mükellefi olacaklar.



EMLAK VERGİSİ ÖDEMEKTEN MUAF OLANLAR

Geliri olmadığını beyan eden kişiler, sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar, gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimlerin brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için herhangi bir emlak vergisi ödemesi yapmayacakları belirlendi.

EMLAK VERGİSİ 2020 ÖDEME

Emlak vergisi iki eşit taksitte ödeniyor, birinci taksitin Mayıs, ikinci taksitin Kasım sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle Mayıs başında birinci taksit ödeme süresi başladı. Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 1,6 oranında gecikme zammı uygulanacak.

Ödenmesi gereken emlak vergisinin yüzde 10’u oranında hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı da emlak vergisi taksitleri ile birlikte ödeniyor.

Keza, işyerlerine ait çevre temizlik vergisinin de emlak vergisi taksit süreleri içinde ödenmesi zorunlu. Konutlara ait çevre temizlik vergisinin tahsil şekli ise farklı, bu vergiler su faturalarına ilave edilmek suretiyle tahsil ediliyor.

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacağını bu vesileyle belirtelim.

Belediyeler, ödenmesi gereken emlak vergisi miktarlarını bildirmedikleri için vatandaşlara tavsiyemiz, ödenmesi gereken vergiyi belediyeden öğrenip kontrol etmeleri, sonra vergiyi ödemeleridir. 2019’da vergi ödemiş olanlar bunu yüzde 11,29 artırarak ( yani 2019 yılı vergisini 1,1129 katsayısı ile çarparak) bu kontrolü kolayca yapabilirler.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi, ilgili belediyeye doğrudan ödenebileceği gibi, belediyenin banka hesabına da yatırılabilir. Belediyelerin internet siteleri üzerinden online ödenebilir. Son bir alternatif de verginin posta çeki ile ödenmesidir.