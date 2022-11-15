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Empresyonizm nedir, temsilcileri kimlerdir? Empresyonizm akımı özellikleri ve tarihi

19. yüzyılın sonlarına doğru önce resim ve güzel sanatlarda kendini gösterdikten sonra diğer sanat dallarını da etkisi altına almayı başarmış olan empresyonizm ya da bir diğer ismiyle izlenimcilik; sanat için sanat ilkesini benimsemiş olan bir sanat akımıdır. Gerçekleri oldukça kişisel ve insandan insana değişen bir değer olarak gören empresyonizm temsilcileri kimlerdir? Empresyonizm özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Empresyonizm Nedir, Temsilcileri Kimlerdir? Empresyonizm Akımı Özellikleri ve Tarihi

Kimi sanatçılar tarafından özgürlüğün sembolü olarak görülen ve özellikle resim sanatında renklerin özgür bırakılması anlamına gelen empresyonizm nedir? Ortaya çıktığı ilk andan itibaren öne çıkan empresyonizm eserleri neler olmuştur? İşte, tüm detaylar…

Empresyonizm Nedir?

Empresyonizm; özellikle resimde, 19. yüzyılda Fransa’da doğmuş bir sanat akımıdır. Doğadaki unsurların bireyin içinde oluşturduğu izlenimleri, yansıtmayı hedefleyen bu akımın dâhil olan sanatçılar; doğayı objektif ve nesnel bir gerçek olarak değil, kendilerinde yarattığı izlenim olarak almışlardır.

Resimlerde ışık ve renkten meydana gelen bir izlenim yaratmayı hedefleyen empresyonizmde, tüm yorumlar sanatçıdan sanatçıya değişmektedir. Bu akıma mensup olan sanatçılar eserlerinde somut veriler yerine genellikle hayale dayanan ve soyut öğelere yer vermişlerdir. Bu sebepten dolayı da empresyonist eserler, gerçeği göründüğü gibi ele almayan ve sanatçıların duygusal yönlendirmeleri neticesinde ortaya konan eserler olmuşlardır.

Empresyonizm Özellikleri

Anlamın belirgin olmasından ziyade daha kapalı bir anlam anlayışını ifade eden empresyonizm özelikleri şu şekilde listelenebilir:

  • Empresyonizm akımın en önemli özelliği, bir izlenimin uyardığı duyguların duyulduğu gibi yaratılan esere yansıtılmasıdır.
  • Empresyonist eserlerde anlam kapalıdır.
  • Bu akımın mensup olan sanatçılar; direkt olarak görülen gerçeği değil; görülen ve izlenenin, kendisi üzerinde bıraktığı izlenimi ve duyumu esas alır.
  • Empresyonizm diğer sanat dallarında aha çok edebiyatta ve resimde gelişmiştir.
  • Empresyonist sanatçılar dış dünyaya, oradaki varlık ve nesnelere karşı ilgisiz kalmışlardır.
  • Edebiyatta, resimde, müzikte; okuyucunun, seyircinin, dinleyicinin eserle karşı karşıya gelir gelmez edineceği izlenim bu akımın tatlı, yumuşak, kucaklayıcı, canlı teması olmuştur.
  • Empresyonist sanatçının anlattığı dış dünya değil, dış dünyadaki varlıkların hayale bürünmüş izlenimleridir.
  • Empresyonistler, etkici ve duygucudurlar. Zaten empresyon, etki duygu anlamına gelmektedir.
  • Empresyonizm, esas olarak ve her şeyden önce özgürlüğün simgesidir ve sembolü olarak görülmüştür.
  • Empresyonist eserlerde somut ve nesnel gerçeklerden ziyade; hayale ve soyut betimlemelere yer verilmiştir.
  • Her şey sanatçının duyumuna bağlı olarak anlatılır.
  • Objenin kişi üzerindeki izlenimleri önemli olduğu için realizmin karşıtıdır.
  • Sanatçılar eserlerinde kendi iç dünyalarını dile getirmişlerdir.

Empresyonizm Temsilcileri

  1. yüzyılda ortaya çıkan ve sanatın birçok alanını etkilemiş olan empresyonizm sanatçıları şunlardır:
  • Pierre Auguste Renoir
  • Claude Monet
  • Edouard Manet
  • Vincent Van Gogh
  • Henri de Toulouse-Leatrec
  • Alfred Sisley
  • Mary Cassat
  • Francesco Filippini
  • Paul Cezanne
  • Edgar Degas
  • Camille Pissarro
  • Raine Maria Rilke
  • Arthur Rimbauld
  • James Joyce

Empresyonizm Eserleri

Gerek edebiyatta gerekse de resim sanatında öne çıkan empresyonizm eserleri şu şekilde listelenebilir:

  • Claude Monet: İzlenim: Gün Doğumu, Nilüferler
  • Edgar Degas: Mavi Dansçılar, Balerinlerin Provası
  • Edouard Manet: Folies-Bergere’de Bir Bar, Kırda Öğle Yemeği
  • Afred Sisley: Hampton Court Köprüsü Altında, Louveciennes’da Kar
  • Pierre Auguste Renoir: Bal Du Doulin de la Galette, Terasta İki Kız Kardeş
  • Mary Cassat: Mavi Koltukta Küçük Kız, Çocuğun Banyosu
  • Camille Pissarro: Voisins Kasabasına Giriş, Saman Arabası (Montfoucault)
  • Arthur Rimbauld: Ofelya
  • Paul Verlaine: Geçmiş Ola
  • Rainer Maria Rilke: Görüntüler Kitabı, Christoph Rilke’nin Aşk ve Ölüm Şarkısı.
  • James Joyce: Sürgünler, Bir Delikanlının Sanatçı Olarak Portresi

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