Kimi sanatçılar tarafından özgürlüğün sembolü olarak görülen ve özellikle resim sanatında renklerin özgür bırakılması anlamına gelen empresyonizm nedir? Ortaya çıktığı ilk andan itibaren öne çıkan empresyonizm eserleri neler olmuştur? İşte, tüm detaylar…

Empresyonizm Nedir?

Empresyonizm; özellikle resimde, 19. yüzyılda Fransa’da doğmuş bir sanat akımıdır. Doğadaki unsurların bireyin içinde oluşturduğu izlenimleri, yansıtmayı hedefleyen bu akımın dâhil olan sanatçılar; doğayı objektif ve nesnel bir gerçek olarak değil, kendilerinde yarattığı izlenim olarak almışlardır.

Resimlerde ışık ve renkten meydana gelen bir izlenim yaratmayı hedefleyen empresyonizmde, tüm yorumlar sanatçıdan sanatçıya değişmektedir. Bu akıma mensup olan sanatçılar eserlerinde somut veriler yerine genellikle hayale dayanan ve soyut öğelere yer vermişlerdir. Bu sebepten dolayı da empresyonist eserler, gerçeği göründüğü gibi ele almayan ve sanatçıların duygusal yönlendirmeleri neticesinde ortaya konan eserler olmuşlardır.

Empresyonizm Özellikleri

Anlamın belirgin olmasından ziyade daha kapalı bir anlam anlayışını ifade eden empresyonizm özelikleri şu şekilde listelenebilir: